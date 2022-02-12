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Общество12 февраля 2022 3:03

Погода на Ямале 12 февраля 2022 года: преимущественно без осадков

Переменная облачность
Сергей Швецов
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На Ямале преимущественно без осадков.

На Ямале преимущественно без осадков.

Фото: Вадим Бегун

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -21,-29 °С, при прояснении до -35°С, днем -18,-23 °С, местами до -28 °С.

12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра.

А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду - быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.