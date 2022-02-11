«Второй месяц уже пошел»: фактория Тамбей осталась без бензина

Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

На фактории Тамбей, расположенной в Ямальском районе, уже второй месяц не могут дождаться бензина. Чтобы придать ситуацию огласке, один из северян решил выложить пост в соцсети, надеясь получить ответ.

- Всем доброго времени суток. Пишу по поводу бензина в Тамбее. Ждем, второй месяц уже пошел. Неужели власти не могут что-то предпринять? Или предприниматель о нас забывает, а как начальство «залетит», то сразу появляется? До Сеяхи мне ехать 270 километров, - написал ямалец.

В скором времени на жалобу отреагировали в администрации Ямальского района. Власти сообщили, что поставка топлива на факторию затягивается по разным причинам, а пока предприниматель решает вопрос, на помощь придет компания «Ямал СПГ».

- В ближайшее время, исходя из погодных условий, сотрудники компании доставят бензин на факторию. О проблемах, связанных с работой факторий, вы можете сообщать в управление по делам малочисленных народов Севера по телефону: 8 (34996) 3-05-34, 3-11-53, - добавили в мэрии.