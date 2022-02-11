Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 февраля 2022 года: заразились 2 243 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2 243 человека. С начала периода количество заболевших достигло 95 450.

Из общего числа болеющих 735 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 36 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 128 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 012. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 2 115 заражений COVID-19, за весь период - 85 438.

Выздоровел за последние сутки 791 человек, с начала пандемии - 68 122.

В России выявлено 203 949 человек с COVID-19, госпитализировано - 19 281. Всего в стране зарегистрировано 13 731 794 случая. Излечились от коронавируса 112 236 человек, скончались - 722.