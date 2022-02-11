Фото: Правительство ЯНАО

Жители Ямала могут проголосовать за кандидатов в рейтинг выдающихся молодых людей региона «8OСЕМЬДЕСЯТ 9ЕВЯТЬ». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, его участники - молодые люди от 18 до 35 лет, у которых есть яркие достижения за последние три года. Обязательное условие - кандидат должен быть связан с Ямалом как местом созидания, рождения или проживания.

В этом сезоне для попадания в рейтинг было подано 1 079 заявок, из них 504 рекомендации. Проголосовать за участника может любой желающий, отправив смс с номером его профайла на телефон: +7 900 502 55 34.

Смс-голосование - второй этап формирования рейтинга. Далее все участники будут проходить экспертную оценку в соответствии с выбранной ими категорией. После формируется шорт-лист из 89 человек. Это ямальцы, которые наберут наибольшее количество народных голосов и экспертных баллов. На финальном этапе жюри оценит всех участников шорт-листа и сформирует рейтинг 8ОСЕМЬДЕСЯТ 9ЕВЯТЬ.

Имена всех 89 человек будут опубликованы на сайте www.топ89.рф после подведения итогов и церемонии награждения участников, занявших первые 25 мест в рейтинге.