Рецидивистка из Тольки отправится в колонию за жестокую расправу над собутыльником Фото: Ольга Крыльцова

В Красноселькупском районе вынесли приговор 31-летней жительнице с. Толька, убившей односельчанина. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в августе 2021 года во время застолья.

- Установлено, что потерпевшая распивала алкоголь в компании односельчан. В какой-то момент она повздорила с мужчиной 1961 года рождения, а затем нанесла ему удар ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного ранения, - уточнили в ведомстве.

На утро северянка попыталась скрыть следы преступления и обеспечить себе алиби, но благодаря кропотливой работе следствия ее причастность к совершению преступления была доказана.

Учитывая, что ранее у женщины уже были проблемы с законом, суд приговорил ее к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.