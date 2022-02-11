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Общество11 февраля 2022 7:25

В Салехардской ОКБ заработал новый аппарат МРТ

Он намного мощнее своего предшественника
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехардской ОКБ начал работать новый магнитно-резонансной томографии. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, современный аппарат фирмы «Philips» установлен взамен старого оборудования. Он позволяет диагностировать спинномозговые грыжи, опухоли, нарушения строения и патологические процессы во внутренних органах.

- Врачи уже успели оценить качество изображений, полученных в результате исследования. Сделаны первые снимки брюшной полости, головы, суставов, органов малого таза. Аппарат очень мощный. Качество проводимой диагностики, по сравнению с предыдущим аппаратом, выросло в разы. Это, безусловно, отразится на точности диагностики, - рассказал врач-рентгенолог окружной больницы Владимир Болгов.

Аппарат позволяет проводить исследования для пациентов всех возрастов, людей с ограниченной подвижностью и болевым синдромом. Ожидается, что ежедневно МРТ-обследование смогут проходить порядка 15 человек.

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