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Происшествия11 февраля 2022 6:29

Мошенник, прикинувшийся полицейским, развел ноябрянина на 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Мошенник, прикинувшийся полицейским, развел ноябрянина на 2 миллиона рублей

Мошенник, прикинувшийся полицейским, развел ноябрянина на 2 миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В ноябрьскую полицию обратился местный житель 1978 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, северянину позвонил некий человек, представившийся полицейским. Далее он сообщил, что на имя мужчины взят кредит, а для его отмены надо связаться с сотрудником банка и выполнить его требования.

- Сначала лжесотрудник убедил заявителя перечислить 440 тысяч рублей на указанные счета, а затем пойти в банк и оформить займ на полтора миллиона. Эти деньги он также перевел на различные реквизиты. В общей сложности потерпевший лишился 1 миллиона 940 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».