Губкинских медиков, работающих в «красной зоны», кормят ресторанной едой

Фото: администрация Губкинского

Губкинская администрация организовала врачам и медсестрам, работающим в «красной зоне», ресторанное питание. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, готовят вкусную еду повара гостиничного комплекса «Ония».

- Для медиков мы готовим разнообразные блюда: итальянские, французские, русские. Например, мы готовили попкорн из креветок с добавлением цветной капусты в паназиатском стиле. Они обрадовались, говорят, вкусно было! Им нужно правильно питаться, витамины кушать, чтобы иммунитет был хороший, - рассказал шеф-повар Евгений Демаков.

Фото: администрация Губкинского

Все комплексные обеды, состоящие из первого, второго, салата и десерта, поставляется в индивидуальной упаковке еще горячими.

Кстати, власти позаботились не только о питании медработников «красной зоны», но и о проживании. Тем, кому требовалось, предоставили муниципальный жилфонд. В ближайшее время ожидается приезд дополнительных специалистов, их разместят в гостиницах.