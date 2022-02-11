Власти Ноябрьска незаконно взяли с жителя «аварийки» 422 тысячи рублей за переселение в новую квартиру Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура помогла местному жителю взыскать с администрации 422 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, ранее мужчина сам выплатил властям эти деньги при переселении из аварийного жилья в новую квартиру. Согласно составленному договору, 422 тысячи рублей - разница в стоимости обмениваемых жилых помещений.

- Установлено, что администрация, при предоставлении благоустроенной квартиры взамен аварийной, незаконно обязала собственника аварийного жилья выплатить в бюджет разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений - 422 тысячи рублей, что было отражено в договоре, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением. В итоге судья удовлетворил требования гособвинителя, признав отдельные пункты договора недействительными и обязав власти вернуть мужчине выплаченные деньги.