В Губкинском директор школы взял на работу педагога с открытым уголовным делом Фото: Ольга Крыльцова

Губкинская прокуратура добилась увольнения педагога, работавшего в школе №3. Оказалось, что на женщину заведено уголовное дело сразу по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Женщина начала работать в школе в ноябре 2021 года. При этом в отношении нее велось расследование уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим директору школы было внесено представление. По результатам его рассмотрения учителя уволили, а кадровый работник, не принявший своевременных мер по отстранению педагога, привлечен к дисциплинарной ответственности.