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Общество11 февраля 2022 4:32

В Новом Уренгое началась подготовка к Масленице

Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое началась подготовка к Масленице. Как сообщили в городской администрации, в этом году праздничные гуляния пройдут 6 марта на городской площади и на площадке «Виадук». Это связано с тем, что здесь много места и удобная транспортная развязка.

Время мероприятия - с 12:00 до 15:00 часов. В программе - концерт «Здравствуй, Масленка»; выставка самоваров и ретро-посуды «Федорино горе»; мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству; ярмарка с сувенирами и блинами. Самые ловкие смогут выиграть разнообразные призы, приняв участие в шуточных состязаниях или пройдя квест на семи интерактивных площадках.

В рамках гуляний на площадке «Виадук» будут организованы локации, рассказывающие о культуре и традициях народов Крайнего Севера; соревнования по национальным видам спорта; катание на оленях. Также будут работать торговые ряды и установят чумы.

В 15:00 по старой русской традиции начнется сожжение чучела Масленицы.

Праздник проводов зимы состоится и в Коротчаево - 5 марта.