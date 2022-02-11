Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое началась подготовка к Масленице. Как сообщили в городской администрации, в этом году праздничные гуляния пройдут 6 марта на городской площади и на площадке «Виадук». Это связано с тем, что здесь много места и удобная транспортная развязка.

Время мероприятия - с 12:00 до 15:00 часов. В программе - концерт «Здравствуй, Масленка»; выставка самоваров и ретро-посуды «Федорино горе»; мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству; ярмарка с сувенирами и блинами. Самые ловкие смогут выиграть разнообразные призы, приняв участие в шуточных состязаниях или пройдя квест на семи интерактивных площадках.

В рамках гуляний на площадке «Виадук» будут организованы локации, рассказывающие о культуре и традициях народов Крайнего Севера; соревнования по национальным видам спорта; катание на оленях. Также будут работать торговые ряды и установят чумы.

В 15:00 по старой русской традиции начнется сожжение чучела Масленицы.

Праздник проводов зимы состоится и в Коротчаево - 5 марта.