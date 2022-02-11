Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жителям Лабытнанги предлагают определиться с форматом субботников, которые пройдут в городе в рамках объявленного Года экологии.

- Что выберете вы? Благотворительный субботник или семейный? А может быть арт-субботник или все же корпоративный? Наши общественники помогут организовать любую экоакцию, - написала в своих соцсетях глава городского округа Марина Трескова.

Голосование проходит на портале «Живем на Севере» до 28 февраля.

Кроме того, в Лабытнанги, как и во всех других ямальских городах, откроются «зеленые офисы». В них жители смогут оставлять предложения, которые, по их мнению, стоит включит в план мероприятий по экологии на ближайший год.