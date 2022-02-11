В Муравленко благоустроят дворы по ул. Ленина и ул. Пионерская

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко запланировано благоустройство шести дворов: четырех по ул. Ленина (дома №105, №107, №109 и №111) и двух по ул. Пионерская (дома №20 и №22). Об этом рассказала глава города Елена Молдован.

- Проект благоустройства территории, окруженной шестью домами, наши жители дополнили и одобрили еще весной 2018 года. Тогда состоялась открытая встреча в «синей палатке». Звучало много предложений, их обсуждали, спорили. В итоге изменения устроили всех присутствующих и были внесены в проект. Далее проект был принят, прошел экспертизу и получил финансовую поддержку, - сообщила градоначальница.

Таким образом на территории появится большая игровая площадка и парковочные места для автомобилей.