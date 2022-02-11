Фото: администрация Пуровского района

В этом году в Пуровском районе планируют переселить из аварийного жилья 205 семей. Как рассказали в администрации муниципалитета, это стало возможным благодаря финансовой поддержке из окружного бюджета.

- Проблемы ветхого фонда на Ямале решают благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и задаче, поставленной губернатором Дмитрием Артюховым: до 2025 года расселить миллион квадратных метров аварийного жилья, - напомнили в мэрии.

Кстати, по итогам 2021 года в районе перевыполнили план по переселению из аварийного жилья. Так, в новые квартиры переехали 502 семьи, а это на 318 больше, чем было запланировано.