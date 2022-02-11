В Новом Уренгое строят два медицнских корпуса: хирургический и радиотерапевтический

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое продолжается строительство хирургического и радиотерапевтического корпусов городской больницы. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.

- Общая площадь хирургического корпуса почти 20 тысяч кв. м. (с подвалом - 9 этажей). Он рассчитан на 175 коек. Радиология - около 7,7 тысяч кв. м. В нем будет 4 этажа и 35 коек (25 стационар и 10 пансионат). Комплексы соединит между собой теплый надземный переход, - сообщил градоначальник.

Сейчас строители отсыпают территорию, устанавливают вспомогательные временные здания и сооружения (ограждение, площадки для складирования), готовят котлован и ведут опалубочные работы по бетонированию фундаментов: укладка арматуры, вязка каркасов, установка опалубки.

Отметим, что стройка ведется в рамках окружной адресной инвестиционной программы.