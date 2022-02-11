Погода на Ямале на 11 февраля: на небе ни облачка

Погода на Ямале на 11 февраля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 11 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -14, ночью -20. Ветер 10-14 м/с.

Надым: ясно. Днем -18, ночью -20. Ветер 10-13 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -21, ночью -22. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -20, ночью -23. Ветер 9-11 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -21, ночью -24. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -21, ночью -24. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -14, ночью -20. Ветер 9-13 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -20, ночью -23. Ветер 7-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: