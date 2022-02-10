Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале усиливают работу амбулаторной службы больниц. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной, большинство жителей переносят болезнь в легкой форме и проходит лечение на дому под контролем врачей.

Ежедневно терапевты и педиатры консультируют порядка 8 тысяч пациентов, поэтому для усиления амбулаторной службы направляют узких специалистов, чья плановая медпомощь временно приостановлена.

- Медицинские учреждения каждый день корректируют состав сотрудников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Медики тоже заболевают и уходят на карантин, к ним на помощь приходят коллеги, среди которых неврологи, офтальмологи, инфекционисты и другие. Плановую помощь в ряде медучреждений пришлось приостановить, при этом оказание экстренной и неотложной помощи проводится в полном объеме. Кроме того, изменения не коснулись больных, страдающих эндокринными, сердечно-сосудистыми, онкологическими и ревматологическими заболеваниями, по графику проводятся гемодиализ и вакцинация, - рассказала первый заместитель директора окружного депздрава Мария Захарова.

Продолжает расти нагрузка и на операторов колл-центров. Пункты приема звонков вне медицинских учреждений развернуты в каждом муниципалитете. С начала февраля на единый номер 122 поступило свыше 120 тысяч звонков. Рекордным стал минувший понедельник - 7 февраля, когда операторы приняли порядка 23 тысяч вызовов.