В Тарко-Сале монтируют архитектурную подсветку на двух зданиях

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В Тарко-Сале продолжается монтаж архитектурной подсветки зданий. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.

- Эту комплексную работу мы начали еще летом. Индивидуальный световой дизайн смонтировали на зданиях школ №1 и №2, молодежного центра «Апельсин», детского сада «Радуга», а также департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, - сообщил Антон Колодин.

Сейчас архитектурную подсветку монтируют на зданиях «Авангарда» и школы №3.

К световому оформлению в администрации подошли концептуально. Сначала со специалистами обсуждается каждая деталь, затем визуализируется будущий облик и только после этого проект отдается в работу.