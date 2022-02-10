В Муравленко завершается ремонт детской поликлиники и женской консультации

Фото: Правительство ЯНАО

В Муравленко завершается ремонт трехэтажного здания городской больницы, в котором расположены детская поликлиника и женская консультация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На площади 2 600 квадратных метров проведены масштабные работы по замене инженерных систем - отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, вентиляции. Отремонтирована крыша, вставлены новые окна, двери и проведена внутренняя отделка помещений. Также полностью обновлено крыльцо главного входа.

Поликлиника адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дверные проемы и внутренние помещения модернизированы, на входе будет установлен пандус.

На первом этаже оборудовано помещение для приема детей с инфекционными заболеваниями. Вход в него будет осуществляться через отдельное крыльцо.

- Преобразования позволят внедрить в учреждении технологии бережливой поликлиники. Потоки здоровых и больных детей будут разделены. Удобство и для врачей, и для пациентов повысится, - сообщила заведующая детской поликлиникой Татьяна Ким.

В рамках отдельного этапа состоится капитальный ремонт дополнительных входов в здание. Также будет проведено благоустройство на прилегающей территории.