В Салехарде установят качели возле здания «Сияние Севера»

Фото: администрация Салехарда

В салехардском сквере, расположенном у здания «Сияние Севера», установят качели. Как сообщил глава города Алексей Титовский, они расположатся на аллее вдоль зеленых насаждений.

- Это одно из самых значимых для салехардцев мест в городе. Многие старожилы помнят, как оно преображалось и менялось с годами. Здесь же «живут» полюбившиеся многим муксуны. Теперь сквер озаряет арт-конструкция, повторяющая переливы северного сияния, - добавил градоначальник.

Как вспоминает руководитель общественного движения старожилов города «Обдоряне» Татьяна Гостюхина, в сквере всегда гуляли родители с маленькими детьми и колясками, вечером - молодежь.

Кстати, рядом со сквером расположена детская игровая площадка, а с появлением качелей проводить на ней время станет интересней.