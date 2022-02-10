Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске откроют региональный центр спортивного программирования. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в нем будут подготавливать школьников, интересующихся данным направлением.

- Спортивное программирование требует от ребят не только соответствующего мастерства, но и смекалки, общей эрудиции, умения договариваться и правильно распределять задачи в команде, слаженно работать. Такие навыки даются непросто и требуют регулярных тренировок. Региональная школа спортивного программирования поможет консолидировать силы талантливых ребят и педагогов, - рассказала директор департамента образования Марина Кравец.

Сейчас идет активная подготовка к открытию школы. Будет закуплено оборудование, проведен ремонт помещений и брендирование.

А тем временем в муниципалитетах уже формируют команды из ребят, увлекающихся программированием, чтобы весной провести для них учебно-тренировочные сборы. Занятия в региональном центре будут проводиться как в очном, так и в дистанционном формате.

Также в центре планируется создать единую систему круглогодичной подготовки ребят к олимпиадам по данному профилю. Для этого планируется привлечь лучших педагогов округа и страны.