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Здоровье10 февраля 2022 10:21

Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 февраля 2022 года: скончался один человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 февраля 2022 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 996 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 2 532 новых случая заболевания. На данный момент 728 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 35 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 197 076 человек с COVID-19, госпитализировано - 19 446. Всего в стране зарегистрировано 13 527 845 случаев. Излечились от коронавируса 106 092 человека, скончался - 701.