Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 февраля 2022 года: заразились 2 532 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2 532 человека. С начала периода количество заболевших достигло 93 207.

Из общего числа болеющих 728 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 35 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 96 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 9 884. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 2 436 заражений COVID-19, за весь период - 83 323.

Выздоровели за последние сутки 713 человек, с начала пандемии - 67 321.

В России выявлено 197 076 человек с COVID-19, госпитализировано - 19 446. Всего в стране зарегистрировано 13 527 845 случаев. Излечились от коронавируса 106 092 человека, скончался - 701.