Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 700 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1982 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, северянке позвонил некий человек, преставившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что на имя женщины оформлен кредит и как его можно аннулировать.

- По словам злоумышленника, потерпевшей надо было перевести деньги на указанный счет. Не заподозрив обмана, она перечислила через мобильное приложение 696 тысяч рублей. Получив желаемое, аферист перестал выходить на связь, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.