Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 8:36

Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 700 тысяч рублей

Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 700 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1982 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, северянке позвонил некий человек, преставившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что на имя женщины оформлен кредит и как его можно аннулировать.

- По словам злоумышленника, потерпевшей надо было перевести деньги на указанный счет. Не заподозрив обмана, она перечислила через мобильное приложение 696 тысяч рублей. Получив желаемое, аферист перестал выходить на связь, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.