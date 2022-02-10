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Происшествия10 февраля 2022 8:02

В Ноябрьске задержали рецидивиста, прятавшего в машине партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Фото: УМВД России по ЯНАО

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Как сообщили в региональном УМВД, мужчину задержали 9 февраля сотрудники ДПС, по результату медицинского освидетельствования, у него был выявлен предварительный положительный анализ на наркотические вещества.

- В ходе досмотра машины удалось обнаружить восемь свертков синего цвета. Согласно проведенному исследованию, это оказался синтетический наркотик общей массой 7,7 граммов, что является крупным размером, - уточнили в ведомстве.

Также в ходе расследования стало известно, что задержанный нигде не работает, а ранее у него уже были проблемы с законом. Сейчас он обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере».