В Шурышкарском районе приостановили оказание плановой медпомощи

В Шурышкарском районе приостановлено оказание плановой медпомощи Фото: Ольга Крыльцова

Из-за резкого количества заболевших в Шурышкарском районе приостановлено оказание плановой медпомощи, об этом сообщили в Мужевской ЦРБ. При этом в в штатном режиме продолжается работа дневного стационара, кабинетов УЗИ и вакцинация от COVID-19. Также исключение составляет оказание стоматологической и онкологической помощи.

Диспансерное наблюдение за беременными женщинами будет осуществляться в индивидуальном порядке по согласованию с врачом и в дистанционном режиме.

Оказание помощи пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии, гриппа и коронавируса будет происходить в амбулаторных условиях, в том числе дистанционно.

Напоминаем, что сейчас на ямальских медиков легла очень большая нагрузка, из-за чего они вынуждены работать в круглосуточном режиме. Помощь им оказывают волонтеры, они развозят по домам лекарственные наборы и отвечают на звонки в колл-центрах.