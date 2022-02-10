В Губкинском выбирают место для популярного ресторана KFC

Фото: пресс-служба администрации Губкинского

Губкнский продолжает активно развиваться. На днях глава города Андрей Гаранин объявил о строительства двухэтажного торгового центра с кинотеатром, фуд-кортом и сетевыми магазинами. А теперь в городе хотят открыть популярный сетевой ресторан KFC. Их представить специально приехал на встречу с мэром, чтобы обсудить все вопросы.

- Друзья, я с хорошими новостями! Сейчас ведем переговоры с представителями сети общественного питания KFC - сегодня уже посмотрели несколько мест, которые могли бы подойти для ресторана, - написал глава города на своих страничках в соцсетях.

Динамика развития Губкинского активно привлекает в город новых инвесторов. В феврале запланирована встреча с представителями McDonald’s.