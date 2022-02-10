Двух надымчан обвиняют в незаконной продаже Сибирского осетра Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте Сибирского осетра. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в феврале 2021 года двое жителей Надымского района, действуя по договоренности, незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью последующей продажи рыбу «Сибирский осетр», относящуюся к особо ценному виду водных биоресурсов, - уточнили в ведомстве.

Выявили преступление сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с ОМВД России по Надымскому району.

На данный момент следствием проведен весь комплекс необходимых действий, результаты которого легли в основу обвинительного заключения. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.