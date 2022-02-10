Пьяный таркосалинец, убивший человека ударами по голове, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале осудят 35-летнего местного жителя, который по неосторожности убил человека. Как рассказали в региональном следкоме, в октябре 2020 года между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт. Находясь на улице, изрядно подвыпивший северянин несколько раз ударил обидчика по голове.

- Избитый поступил в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Однако самочувствие потерпевшего со временем ухудшалось, и в марте 2021 года он скончался. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стали последствия закрытой черепно-мозговой травмы, - уточнили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.