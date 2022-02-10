Скончался бывший главврач Мужевской больницы и один из лучших медиков России Владимир Ругин

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов сообщил печальную новость о смерти уроженца п. Ханты-Питляр Владимира Ругина, который более 40 лет проработал в сфере здравоохранения Ямала.

- Ушел из жизни Владимир Прокопьевич Ругин. Ему было 80 лет. Уроженец п. Ханты-Питляр Шурышкарского района, закончив Омский медицинский институт, более сорока лет проработал в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе, с 1997 по 2006 годы, - в должности главного врача Мужевской центральной районной больницы, - написал он на своей странице в соцсети.

За свою профессиональную карьеру Владимир Ругин был награжден Высшим Национальным Орденом имени «Гиппократа» за выдающиеся заслуги, вклад в развитие науки, медицины и здравоохранения. Также его имя занесено во Всероссийский Национальный Регистр «Сто лучших главных врачей России». Кроме того, он признан действительным академиком, членом-корреспондентом Международной Академии Развития Здравоохранения и Медицинских наук.