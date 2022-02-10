В трех ноябрьских детских садах ремонтируют бассейны

Фото: администрация Ноябрьска

Глава Ноябрьска Алексей Романов продолжает курировать ремонт бассейнов в детских садах. На прошлой неделе он осмотрел, как идут работы в «Лукоморье, а вчера - «Синеглазке» и «Золушке».

- Пообщался с подрядчиком, работы ведет компания «НордЭко», и предупредил о недопустимости срыва сроков на социальных объектах. Запустить в работу бассейны должны в начале учебного года, - сообщил градоначальник.

Сейчас работники штукатурят стены, занимаются водоподготовкой и монтажом электрооборудования. Затем им предстоит бетонирование бассейнов.

- Кстати, в «Золушке» мы восстановим оранжерею, ребятишки смогут ее посещать уже в сентябре. У нас долгая зима, и для наших северных детей оказаться среди зеленых деревьев и других растений, когда за окном мороз, особенно полезно, - добавил Алексей Романов.

Заниматься плаванием в новых бассейнах смогут воспитанники и других детских садов.