Губкинскому выделили 12 миллионов рублей на поддержку семей с детьми Фото: Вера Зенина

Губкинскому выделили 12 миллионов рублей на поддержку семей с детьми. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о получении денежной компенсации взамен полагающегося земельного участка под строительство.

Решение о том, что семьи, имеющие трех и более детей, могут воспользоваться выплатой, принял губернатор Дмитрий Артюхов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки по своему выбору - земельный участок или компенсация вместо него - семья должна проживать на Ямале не менее 5 лет и состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кстати, данной мерой воспользовались уже шесть губкинских семей.

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