Юные надымчане нарисуют, каким видят родной город

Фото: администрация Надымского района

В Надыме стартовал конкурс детского рисунка, приуроченный к его 50-летнему юбилею. В своих работах юные надымчане должны изобразить, с чем именно у них ассоциируется красота, уникальность и теплое сердце северного города.

- «Надым глазами детей» - районный конкурс детских рисунков. У юных надымчан есть прекрасная возможность выразить свою авторскую позицию, рассказать о любимом городе в рисунке. У конкурса есть интересная особенность - творческие работы победителей и призеров будут размещены на сувенирной продукции ко Дню города, - сообщили в местной администрации.

Муниципальный координатор конкурса - Центр детского творчества. Конкурсные работы принимаются до 18 февраля. Телефон для справок: 52-43-78.

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