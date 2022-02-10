Сотрудники ноябрьских библиотек доставляют книги на дом к читателям Фото: Вера Зенина

Ноябрьские библиотеки объявили о начале акции «Добрая книга». В ее рамках сотрудники учреждений привезут на дом литературу тем, кто на имеет возможности выйти из дома по причине болезни, самоизоляции и прочее.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и продлением мер из-за распространения Covid-19, библиотеки объявляют акцию «Добрая книга», которая продлится с 7 по 20 февраля. Позвонить и заказать книги с доставкой на дом могут жители города, которые не имеют возможности посещать библиотеку, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Централизованной библиотечной системы в соцсети ВКонтакте.

Заказы на книги принимаются по следующим номерам: 34-26-15, 35-16-51.

Также у горожан появилась возможность записаться в библиотеку на дому. Сначала сотрудники заполнят необходимые документы, а затем выдадут читательский билет и книги.