Погода на Ямале на 10 февраля: переменная облачность

Погода на Ямале на 10 февраля Фото: Вера Зенина

В четверг, 10 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -9, ночью -10. Ветер 11-14 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -20, ночью -18. Ветер 9-12 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -22, ночью -23. Ветер 8-11 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -22, ночью -23. Ветер 8-11 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -23, ночью -24. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -23, ночью -24. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -11, ночью -10. Ветер 10-14 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -21, ночью -23. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: