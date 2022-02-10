Погода на Ямале на 10 февраля: переменная облачность

Погода на Ямале на 10 февраля
Фото: Вера Зенина
В четверг, 10 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -9, ночью -10. Ветер 11-14 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -20, ночью -18. Ветер 9-12 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем -22, ночью -23. Ветер 8-11 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -22, ночью -23. Ветер 8-11 м/с.
Губкинский: ясно. Днем -23, ночью -24. Ветер 7-10 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -23, ночью -24. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -11, ночью -10. Ветер 10-14 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -21, ночью -23. Ветер 8-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО