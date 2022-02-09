В Ноябрьске прошли совместные учения спасателей и добровольцев «ЛизаАлерт»

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске завершились совместные учения отряда «Ямалспас» и добровольцев «ЛизаАлерт». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, тренировка прошла на территории городской промзоны - комплекса разрушенных зданий УТТ-5.

По легенде учений, из-за скопившегося снега произошло обрушение кровли и частично несущих конструкций здания, в котором в этот момент работали люди. В связи с холодной погодой и возможными травмами их нужно было найти в кратчайшие сроки. Для обследования территории и поиска «пострадавших» привлекли два кинологических расчета, а на работу по расчистке завалов, оказанию первой помощи и эвакуации - 12 спасателей, 10 человек добровольцев и две собаки для поиска людей. Также для более эффективного поиска был запущен квадрокоптер. Через некоторое время людей нашли

Основная задача учений - организация взаимодействия спасателей и добровольцев во время поиска.

- Сегодня мы провели совместные учения с волонтерами «Лиза Алерт». Считаю, что основная цель учений достигнута. Для нас главное, чтобы при реальных поисках спасатели и добровольцы взаимодействовали между собой, чтобы быстрее найти человека, - сообщил начальник поисково-спасательного отряда «Ямалспас» Александр Шохирев.