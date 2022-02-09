В Салехарде муниципальная комиссия адаптирует жилые дома под нужды инвалидов

Фото: администрация Салехарда

Салехардская комиссия, занимающаяся обследованием домов, где проживают инвалиды, посетила три адреса.

По первому - по улице Королева - необходимо сделать поручни внутри квартиры и в подъезде, чтобы инвалид мог безопасно выходить на улицу. По мнению членов комиссии, это возможно сделать при соблюдении всех требований безопасности, предъявляемым к жилым двухэтажным домам.

Два других адреса - дома, признанные аварийными. Комиссия оценить целесообразность проведения там адаптационных работ после проведения экономических расчетов.+

- Комиссия работает по заявлениям граждан. Если у человека есть инвалидность и возникает необходимость адаптировать жилое помещение под его нужны - сделать опорные конструкции в квартире, расширить дверные проемы, смонтировать пандус или подъемник, необходимо обратиться в городской департамент соцзащиты. Комиссия оценит возможность переоборудования, составит смету и обеспечит выполнение необходимых строительно-монтажных работ, предварительно согласовав их с инвалидом или его представителем, - рассказала заместитель главы города Анастасия Попова.

Всего в течение первого квартала комиссия должна проверить не менее 16 адресов, по которым проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. По десяти адресам адаптационные мероприятия должны быть выполнены в этом году.