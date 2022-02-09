Ямальcкая делегация примет участие во Всемирном конгрессе оленеводов мира

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Ямальcкая делегация примет участие в VII Всемирном конгрессе оленеводов мира, который пройдет с 3 по 8 марта в Ханты-Мансийске. Как сообщили в региональном департаменте внешних связей, мероприятие соберет делегатов из 29 оленеводческих регионов мира.

В состав делегации от Ямала войдут работники оленеводческих предприятий, оленеводы всех районов региона, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления, научного и экспертного сообщества, работники культуры.

В ходе работы Конгресса делегаты расскажут о состоянии дел в оленеводстве в домашнем регионе и заслушают отчет членов Правления Ассоциации о деятельности организации за период 2017-2022 годов.

По окончании работы будет принята Ханты-Мансийская декларация, включающая план работы ассоциации до очередного конгресса.