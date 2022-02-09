Из-за непогоды в салехардском аэропорту отложили вылеты двух вертолетов Фото: Ольга Крыльцова

Из-за непогоды в салехардском аэропорту задерживаются вылеты двух вертолетов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- 9 февраля в связи с неблагоприятными метеоусловиями по трассе следования в аэропорту г. Салехард задерживаются два регулярных вертолетных рейса авиакомпании «Ямал», - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, ЯЛ-34 сообщением Салехард - Новый Порт планирует вылететь 10 февраля в 09:50. А ЯЛ-56 сообщением Салехард - Яр-Сале - также 10 февраля, но в 09:20.

В настоящее время представители авиакомпании оказывают пассажирам все необходимые услуги. Также за соблюдением прав пассажиров следит Новоуренгойская транспортная прокуратура.