Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 10:33

Из-за непогоды в салехардском аэропорту отложили вылеты двух вертолетов

Пассажирам оказываются все необходимые услуги
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за непогоды в салехардском аэропорту отложили вылеты двух вертолетов

Из-за непогоды в салехардском аэропорту отложили вылеты двух вертолетов

Фото: Ольга Крыльцова

Из-за непогоды в салехардском аэропорту задерживаются вылеты двух вертолетов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- 9 февраля в связи с неблагоприятными метеоусловиями по трассе следования в аэропорту г. Салехард задерживаются два регулярных вертолетных рейса авиакомпании «Ямал», - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, ЯЛ-34 сообщением Салехард - Новый Порт планирует вылететь 10 февраля в 09:50. А ЯЛ-56 сообщением Салехард - Яр-Сале - также 10 февраля, но в 09:20.

В настоящее время представители авиакомпании оказывают пассажирам все необходимые услуги. Также за соблюдением прав пассажиров следит Новоуренгойская транспортная прокуратура.