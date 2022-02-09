Двое таркосалинцев, подозреваемых в продаже наркотиков, едва не убили полицейского Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале задержали двух местных жителей, которые весьма грубо обошлись с полицейским, попросившим их выйти из машины. Как уточнили в региональном следкоме, мужчин подозревали в незаконном обороте наркотиков, поэтому сотрудник профильного отделения остановил их автомобиль и, предъявив удостоверение, попросил выйти. Но вместо этого водитель дал по газам, увеличивая скорость.

- При этом он пытаясь оттолкнуть уцепившегося за кузов и его руку представителя власти. Второй мужчина, находившийся на пассажирском сидении, наносил удары ногами в грудь полицейского, чтобы он не проник в салон автомобиля, - сообщили в ведомстве.

Борясь с полицейским, водитель потерял управление и столкнулся с другой машиной, после чего автомобиль злоумышленников увяз в сугробе.

В настоящее время подозреваемые задержаны. У одного из них при обыске обнаружили полимерный пакет с веществом, предположительно являющимся наркотиком. Выяснить это поможет назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас мужчины обвиняются по ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, совершенное группой лиц).