Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 февраля 2022 года: заразился 1 451 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 451 человека. С начала периода количество заболевших достигло 90 675.

Из общего числа болеющих 721 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 39 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 68 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 9 788. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 383 заражения COVID-19, за весь период - 80 887.

Выздоровели за последние сутки 519 человек, с начала пандемии - 66 608.

В России выявлено 183 103 человека с COVID-19, госпитализировано - 20 178. Всего в стране зарегистрировано 13 330 769 случаев. Излечились от коронавируса 97 163 человека, скончались - 669.