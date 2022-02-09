В Лабытнанги более 500 семей стали новоселами в 2021 году

Фото: администрация Лабытнанги

В 2021 году 537 лабытнангских семей смогли улучшить жилищные условия, став новоселами. Как рассказали в городской администрации, этому поспособствовало финансирование разных жилищных программ - порядка 700 миллионов рублей за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов.

Так, 143 семьи или 334 человека переехали из аварийного жилья по новой программе, действующей с 2021 года. По «молодежной» программе свои жилищные проблемы решили 22 молоды семьи - 72 человека. Еще 29 семей перебрались из балков.

У 69 семей северян, посвятивших Ямалу не один десяток лет, сбылись мечты о переезде в теплые края. Из них 62 семьи стали участниками программы «Сотрудничество», помогающей северянам перебраться на юг Тюменской области. Предоставление квартир из специализированного фонда или фонда коммерческого использования также способствует решению жилищных вопросов горожан.

Сейчас в Лабытнанги ведется активное строительство пяти домов. С учетом ввода новых зданий новоселов в городском округе станет гораздо больше.

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