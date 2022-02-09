Купили для себя: ямальская полиция задержала двух любителей наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Ямальская полиция задержала сразу двух мужчин с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В первом случае правоохранителям попался 36-летний ранее судимый житель п. Тазовский, временно перебравшийся в Тарко-Сале. У него нашли 2,89 граммов наркотиков, которые он пытался выбросить во время ареста.

Второй задержанный - житель Волгоградской области 1998 года рождения, работающий в Нового Уренгое вахтовым методом. У него изъяли наркотик растительного происхождения массой 9,9 граммов.

Оба мужчины сообщили правоохранителям, что приобрели наркотики исключительно для себя, не собираясь их распространять, однако это не помогло им уйти от ответственности. Сейчас любители запрещенных веществ обвиняются по ст. 228 УК РФ.