В Надыме осудят педофила, заманившего к себе в квартиру маленькую девочку Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудят местного жителя, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, жертве злоумышленника не было и 14 лет.

- Установлено, что 18 мая 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, наблюдал за детьми, играющими во дворе дома. Затем он стал уговаривать их зайти в его квартиру, пообещав дать игрушки и конфеты. Когда одна из девочек все же пошла с ним, мужчина, пользуясь ее беспомощным состоянием, совершил в отношении ребенка иные сексуальные действия, - рассказали в ведомстве.

После случившегося девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно установили личность мужчины и задержали его.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.