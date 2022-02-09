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В Салехарде появится медицинский городок. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время беседы с молодыми специалистами больничных учреждений округа.

- В Салехарде появится новый медицинский городок. Будем открывать его поэтапно: сначала ввод новой станции скорой помощи, потом строительство нового корпуса поликлиники, перинатального центра, - рассказал глава региона.

Также, по его словам, в скором времени в Новом Уренгое откроется детская поликлиника и начнется строительство взрослой. Еще на повестке - большой хирургический и радиологический комплексы. Кроме того, еще одну взрослую поликлинику построят в Ноябрьске.

Отметим, что на встрече обсуждались вопросы поддержки работников, развитие научных исследований в сфере здравоохранения и приобретение оборудования для больниц и поликлиник.