Ямальские девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале более 6,4 тысяч девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации, сообщили в региональном департаменте образования.

Сама процедура сдачи состоит из четырех заданий: чтение текста, его пересказ, монолог и диалог с экзаменатором. На выполнение каждого участнику дается 15-16 минут.

Оценивать школьников будут по системе «зачет»/«незачет». Для получения «зачета» необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных.

- Для ребят с ограниченными возможностями здоровья продолжительность процедуры увеличена на 30 минут. Для них также предусмотрены все необходимые условия. Таких участников в автономном округе более 360, - рассказали в профильном ведомстве.

Узнать результаты участники смогут в своих школах. Их огласят не позднее 14 февраля.