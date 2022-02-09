После вмешательства прокуратуры два аварийных дома в Мужах расселять раньше срока Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Шурышкарского района обязала местные власти расселить два аврийных дома раньше срока. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, речь идет о многоквартирниках по ул. Республики, 2 и ул. Советская, 13 в селе Мужи.

- Установлено, что граждане уже несколько лет проживают в аварийных условиях. Несущие конструкции фундамента, перекрытий и стен имеют повреждения и деформированы. Еще в 2019 году дома признаны аварийными и подлежащими сносу, однако власти определили срок жильцов на 2025 год, - добавили в прокуратуре.

Ранее прокурор уже опротестовывал распоряжения главы местной администрации об установленных сроков расселения, но никаких эффективных мер так и не было предпринято.

В связи с этим прокурор вновь направил в суд исковое заявление о пересмотре сроков расселения граждан, а также проведении в домах страховочных мероприятий.

В итоге суд обязал администрацию отселить людей не позже окончания 2023 года и провести укрепления несущих конструкций. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.