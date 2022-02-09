Волонтеры-нефтяники приступили к реализации проекта в поддержку детей-аутистов

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Волонтеры «РН-Пурнефтегаза» запустили проект в поддержку детей-аутистов. Инициатором стала сотрудница предприятия, воспитывающая ребёнка-аутиста. Она, как и многие другие родители особенных детей, часто сталкивается с проблемой неприятия таких ребятишек в обществе: с ними не хотят дружить, знакомиться, а нередко и просто боятся. Разъяснить, что дети-аутисты не опасны и развенчать другие мифы о них, должны поможет новый проект добровольцев. Инициатива направлена на повышение лояльности восприятия обществом людей с особенностями развития. Нефтяники готовят серию видеороликов, которые планируют распространять в социальных сетях.

К участию в съёмках приглашены родители детей с особенностями развития и медики. Они представят авторитетное мнение по вопросу аутизма, в том числе об интеллектуальном развитии людей с расстройствами аутистического спектра. По данным врачей, аутизм может сопровождаться снижением интеллекта, но у некоторых детей с таким диагнозом уровень интеллекта средний или даже выше среднего. У кого-то феноменальные или необычные способности, к примеру, великолепная память или математические способности.

Выпуск серии материалов, разрушающих мифы о детях-аутистах, волонтёры-нефтяники готовят к началу апреля. Ролики будут приурочены к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.