Жители Гыды, решившие поджечь магазин, отделались условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудили двух жителей с. Гыда, обвиняемых в попытке поджога магазина и уничтожении товара на 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в мае 2020 года двое жителей села Гыда, испытывая личную неприязнь к индивидуальному предпринимателю, самостоятельно изготовили бутылки с зажигательной смесью и бросили их в два окна помещения магазина, принадлежавшего их обидчику, - уточнили в ведомстве.

Однако совершить преступление им так и не удалось, поскольку при попадании бутылок в окна секции стеклопакетов не позволили распространиться огню.

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил злоумышленников к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на такой же период.