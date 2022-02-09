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Недвижимость9 февраля 2022 4:40

В Муравленко капремонт детского сада «Дельфин» завершен наполовину

Это первый подобный ремонт со времен его постройки
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается капитальный ремонт детского сада «Дельфин». Сейчас рабочие уже выполнили половину от запланированного объема, сообщила глава города Елена Молдован.

- Трехэтажное здание не переживало такого глобального ремонта со времен его постройки в 1990 году. Пока виды внутри соответствуют отчету строителей о выполненных работах. Вместе с тем, через несколько месяцев, как заверяет подрядчик, учреждение будет готово «под ключ» - с обновленными группами, качественными инженерными системами, дизайнерскими решениями и благоустроенной территорией, - отметила градоначальница.

После завершения ремонта в детский сад вернутся его воспитанники - около 500 детей.